Количество частных домов в Подмосковье превысило 3 миллиона | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 17:25 Количество частных домов в Подмосковье превысило 3 миллиона

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В Подмосковье расположено 3,3 миллиона дачных, садовых и индивидуальных домов, из которых в ЕГРН зарегистрированы 3,2 миллиона. Этому посодействовала дачная амнистия, объяснила зампред правительства Анна Кротова.

По дачной амнистии с 2016 года в регионе зарегистрировали свыше 758 тысяч домов. Процедуру облегчил упрощенный порядок — он будет действовать до 2031 года.

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«Подмосковье является безусловным регионом-лидером по количеству загородной недвижимости среди субъектов Российской Федерации. При этом большую часть составляют именно индивидуальные жилые, садовые и дачные дома», — отметила Анна Кротова.

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Глава Минимущества региона Наталья Адигамова добавила, что незарегистрированными остаются около 100 тысяч объектов. Большинство из них находятся в Раменском округе, Рузе, Истре, Солнечногорске, Ступине, Чехове и Волоколамске.

«Органам местного самоуправления поставлена задача продолжить активную работу по оказанию информационной помощи собственникам незарегистрированных объектов недвижимости, чтобы наши граждане не только оформили свое имущество, но и смогли получить для себя дополнительные бонусы, которые действуют в рамках „дачной амнистии“, — отметила она.

Ранее в Мособлдуме сообщили, что в этом году по дачной амнистии зарегистрировали более 54 тысяч объектов недвижимости в Подмосковье. Регион стал лидером по количеству загородных построек.