Количество бригад скорой помощи в Подмосковье увеличится на треть

В Московской области постоянно совершенствуется служба скорой помощи. Сейчас ожидается обновление парка машин, медиков оснастят новой техникой, а летом появится IP-телефония. Благодаря ей ни один звонок не окажется потерянным. Об этом в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

На пике пандемии на одну бригаду в Подмосковье приходилось до 17 вызовов в смену. Чтобы медики могли вовремя оказать помощь каждому пациенту, количество бригад планируется увеличить на треть — вместо 500 бригад будут работать 750.

«В прошлом году мы получили почти три миллиона вызовов. Скорая помощь спасла огромное количество жизней. Мы для себя увидели, что нужно совершенствовать радикально. Условно говоря, если огромное количество звонков, звонок может затеряться. Мы будем вводить IP-телефонию, для того, чтобы ваш звонок переадресовывался в Центральную диспетчерскую и оказывалась помощь», — рассказал губернатор.

По словам Воробьева, к работе приглашаются врачи и фельдшеры. Накануне глава региона рассказал, что за последние шесть лет Подмосковью удалось значительно снизить младенческую смертность.