Подмосковье 10 ноября 2022, 11:35 Количество безработных в Подмосковье сократилось на 17% Unsplash

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Около четырех тысяч безработных из Подмосковья трудоустроились в этом году. По сравнению с данными января уровень безработицы в регионе снизился.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрированы 19 тысяч безработных, а еще в начале года их было 23 тысячи. Положительная динамика говорит о стабильной ситуации на рынке труда», — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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В областном банке вакансий почти 84 тысячи предложений. Одними из самых востребованных являются профессии в сферах производства и торговли, из них примерно 20% — рабочие специальности. Ознакомиться с вакансиями можно на trudvsem.ru.

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В Подмосковье постоянно открываются новые предприятия, которые создают рабочие места. Одни только индустриальные парки создали около 32 тысяч вакансий за пять лет. Еще пять тысяч рабочих мест возникло за этот же срок в особых экономических зонах Московской области.