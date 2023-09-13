Подмосковье 13 сентября 2023, 17:58 Количество автобусов увеличили на маршрутах 33 и 128к в Солнечногорске Пресс-служба администрации города или района

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Маршруты № 33 и 128к усилили дополнительными автобусами в Солнечногорске. Об этом попросили жители городского округа.

Еще два автобуса будут обслуживать маршруты Солнечногорск — Поваровка и Поваровка — станция Крюково. Улучшить работу общественного транспорта жители попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева во время его рабочей поездки в округ. Это было в августе, а уже с 1 сентября на каждый маршрут дополнительно вывели по одному автобусу малого класса.

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«Совершенствование системы пассажирских перевозок в Солнечногорске является для нас одной из приоритетных задач. Увеличение транспорта стало возможным благодаря обновлению автопарка этой весной», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С начала года автопарк «Мострансавто» городского округа Солнечногорск пополнился на 15 новых автобусов марки ЛиАЗ различного класса.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.