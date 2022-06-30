Количество автобусных рейсов до станции Ольгино увеличили в Балашихе

В Подмосковье 2 июля начнется масштабная реконструкция на станции Железнодорожная. На это время будут закрыты две платформы для посадки и высадки. Работать будут третья и четвертая платформы, поэтому большинство маршрутов до Москвы удастся сохранить на период ремонта.

Больше ста пригородных поездов будут совершать остановки на стации Ольгино рядом с Железнодорожной. Для большинства маршрутов эта станция станет конечной. До станции пустили новые автобусы, чтобы было удобнее добираться до точек назначения.

В рамках реконструкции Железнодорожной станции собираются демонтировать само здание вокзала, построить четыре новых станции с навесами. Там будет 15 эскалаторов, 49 турникетов, семь лифтов, которые подходят также и для маломобильных групп пассажиров.

Маршруты, на которых можно доехать до станции Ольгино:

• № 1 «ст. Железнодорожная — Саввино»;

• № 4 «ст. Железнодорожная — Темниково»;

• № 12 «ст. Железнодорожная — мкр-н Ольгино»;

• № 29 «Балашиха (а/к 1377) — ст. Железнодорожная»;

• № 48к «Купавна — ст. Железнодорожная — ст. Кучино»;

• № 51к «Балашиха-2 — мкр-н Южный — Агрогородок»;

• № 100к «Агрогородок — ст. Железнодорожная — Москва (м. „Выхино“)»;

• № 142 «Балашиха (Агрогородок) — Москва (м. „Новокосино“) — ст. Реутово»;

• № 338 «ст. Железнодорожная — Москва (м. „Щелковская“)»;

• № 9 «ст. Железнодорожная — мкр-н Павлино»;

• № 6к «мкр-н Павлино — ул. Керамическая — ст. Железнодорожная — ул. Пионерская — Агрогородок»;

• № 13к «мкр-н Павлино — ул. Керамическая — ст. Железнодорожная — ул. Новая — Агрогородок»;

• № 1229к «Котельники (ТЦ „Мега Белая Дача“) — ст. Люберцы — ст. Железнодорожная»;

• № 1179 «Москва (м. „Некрасовка“) — ст. Железнодорожная».