Количество аварий в Подмосковье снизилось на треть за пять лет

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик похвалил работу транспортных служб и сказал, что за пять лет количество ДТП в регионе снизилось на целую треть. А показатель смертности в авариях упал более чем на 35%.

На заседании правительства с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым Гержик констатировал, что на дорогах, протяженность которых сейчас составляет 40 тысяч километров, продолжает снижаться смертность. Упомянул он и про уменьшение количества пострадавших.

«С начала года у нас общее снижение раненых в ДТП — 500 человек. Это такой результат, который необходимо отметить», — подчеркнул министр, при этом добавив, что на самых опасных дорогах Подмосковья смертность снизилась на 73%.

Достигнутые результаты по мнению Гержика — это вовсе не предел, и нужно идти к тому, чтобы смертей совсем не было.

«Работаем дальше по достижению абсолютных результатов. Абсолютных — это когда не будет погибших», — сказал министр.

Он добавил, что осознает, что жизнь всегда сложнее, чем ожидается, но этот факт не запрещает работникам стремиться к идеалу.