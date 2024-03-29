Подмосковье 29 марта 2024, 13:21 Количество аварий на федеральных трассах снизилось в Чехове на 85% Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Безопасность дорожного движения обсудили на заседании профильной комиссии в Чехове. Там отметили снижение аварийности на федеральных трассах на 85%.

Как рассказали в администрации округа, количество аварий снизилось на 85% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом за два месяца показатель упал на 26,6%.

Реклама

На встрече также вынесли решения для улучшения ситуации на некоторых дорогах. Многие из них приняли по обращениям жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».