29 марта 2024, 13:21
Количество аварий на федеральных трассах снизилось в Чехове на 85%
Безопасность дорожного движения обсудили на заседании профильной комиссии в Чехове. Там отметили снижение аварийности на федеральных трассах на 85%.
Как рассказали в администрации округа, количество аварий снизилось на 85% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом за два месяца показатель упал на 26,6%.
Реклама
На встрече также вынесли решения для улучшения ситуации на некоторых дорогах. Многие из них приняли по обращениям жителей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Чехов
Дороги
Реклама
Реклама