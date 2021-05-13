Социологи выяснили, что 26% мясного рациона россиян составляют колбасы, сосиски, ветчина и сардельки. Копченая, вареная или вяленая — вкус может быть любой, главное — качество и польза.

Крупнейший в России агрохолдинг полного цикла готовит колбасу и сосиски из мяса собственного производства — на своих фермах выращивают поросят и бычков. Главный секрет деликатесов «Мираторга» — более мясной вкус и минимум соли за счет мраморной говядины в составе.

Источник фото: телеканал «360»

«Мраморная говядина позволяет достичь нам более мясного вкуса, она богата микроэлементами и витаминами, важными для нашего здоровья», — отметила руководитель колбасного производства «Мираторг» Виктория Гребенкина.

Источник фото: телеканал «360»

К фаршу из мраморной говядины добавляют свинину и специи, ничего лишнего. Кстати, приправы тоже готовят на заводе «Мираторга» в Калининграде. Собственное производство всех ингредиентов помогает создавать новые рецепты, сейчас их более 50. При этом качество контролируют на всех этапах — от корма животных до готовой продукции. Такой подход отражается и на цене — нет лишней накрутки.

Источник фото: телеканал «360»

«На производстве установлены линии максимально поточные, экологичные и безопасные с точки зрения качества продукта. Мы можем гарантировать длительные сроки годности, потому что мы соблюдаем неукоснительно рецептуру, обеспечиваем высокую гигиену производства и поточность нашего производства», — сказала руководитель колбасного производства «Мираторг» Виктория Гребенкина.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники управляют линиями с помощью кнопок для того, чтобы максимально сократить контакт с продуктами. Это помогает продлить срок годности колбасы без использования консервантов.