Подмосковье 07 марта 2023, 10:20 Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял свыше 253 тысяч звонков за год

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Свыше 253 тысяч звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» в прошлом году, около 22 тысяч из них — из других регионов.

«Кол-центр „Стань мамой в Подмосковье“ начал свою работу в сентябре 2019 года. За это время на „горячую линию“ поступило почти 728 тысяч звонков», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Операторы помогают в выборе роддома, записи на прием к врачу и многом другом. Они также оказывают консультационные услуги и отвечают будущим мамам на все волнующие вопросы. В среднем в 2022 году на одного оператора приходилось около 300 звонков в сутки.

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Позвонить в кол-центр можно по номеру: 8 (800) 550-30-03.

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