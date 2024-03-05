Подмосковье 05 марта 2024, 12:21 Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 42 тысяч звонков с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 42,2 тысячи звонков. Из них 3,5 тысячи поступили из других регионов. За такой же период прошлого года операторы получили около 41 тысячи вызовов.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, операторы помогают подобрать роддом и отвечают на волнующие вопросы.

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«Операторы линии помогают подобрать роддом, отвечают на вопросы о необходимых документах, а также о других возможностях наших медучреждений родовспоможения. Call-центр начал свою работу в 2019 году, и за это время поступил почти один миллион звонков», — сказала она.

Задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 550-30-03.

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