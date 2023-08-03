Подмосковье 03 августа 2023, 11:12 Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 250 тысяч звонков с начала года Минздрав МО

Читать 360tv в

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли уже 250 тысяч звонков с начала года. Около 13 тысяч из них поступили от жительниц других регионов России.

«С 2019 года в кол-центр поступило почти 1,5 миллиона звонков. Сотрудники горячей линии рассказывают женщинам о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, о необходимых документах. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

В июле губернатор Андрей Воробьев посетил Дубненский роддом, в котором недавно сделали капитальный ремонт. Работы в медицинском учреждении начались в сентябре 2020-го, и теперь там не только новые коммуникации, но и самое современное оборудование.