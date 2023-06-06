Подмосковье 06 июня 2023, 17:08 Кол-центр по вопросам отлова бездомных животных принял около 5 тысяч звонков в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Заявки на отлов бездомных собак оставили около пяти тысяч раз в Подмосковье с начала года. Их принимают через Систему-112.

В Подмосковье работает программа отлова, стерилизации, вакцинации и возвращения в прежнюю среду обитания бездомных животных. Подать заявку могут все жители Подмосковья по телефону кол-центра 8-800-550-6522 или через Систему-112. Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, с начала года операторы приняли около пяти тысяч звонков.

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«Важно понимать, что собака с биркой в ухе уже прошла программу отлов-стерилизация-вакцинация, привита и обработана, проверена на немотивированную агрессию. Такие животные стоят на учете и сообщать о них дополнительно не нужно», — сказал он.

Филимонов добавил, что отлов абсолютно безопасен для животных. Их привозят в приют, стерилизуют, обрабатывают паразитов, чипируют, вакцинируют от бешенства и отпускают на волю. Это делает их спокойнее за счет снижения гормонального фона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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