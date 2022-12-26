Подмосковье 26 декабря 2022, 16:57 Кол-центр Госветслужбы Подмосковья продолжит ежедневную работу в праздничные дни

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Контактный центр государственной ветеринарной службы Подмосковья будет принимать обращения и звонки в новогодние праздники ежедневно с 9:00 до 21:00.

«В 2022 году было принято более 15 тысяч входящих звонков и телефонных обращений. Оперативность реагирования, точность, доброжелательность и быстрая обратная связь — девиз сотрудников нашего кол-центра. Часто жители и владельцы животных обращаются с экстренными вопросами. Например, если произошел укус человека или животного, случились травмы и инциденты с домашними питомцами или дикими животными», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Позвонить в кол-центр можно по номеру: 8 (495) 668-01-25. Специалисты помогут решить любые вопросы, включая, вакцинацию и чипирование животных, запись на прием к ветеринарному специалисту общего профиля, дерматологу и другим врачам.

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Ранее стало известно, что Подмосковье откажется от крупных мероприятий на новогодних каникулах. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что руководство региона сконцентрируется на проведении зимних каникул у детей и школьников.

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