Подмосковье 20 апреля 2023, 11:53 Кол-центр БТИ в Подмосковье принял более 40 тысяч звонков с начала года Фото пресс-службы МОБТИ

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С начала года операторы горячей линии БТИ Подмосковья приняли свыше 40 тысяч звонков. Большинство из них были связаны с оформлением технических планов, копий техпаспортов, предоставлением данных из архивов и работами по межеванию.

По слова главы ведомства Елены Казимир, единый кол-центр БТИ заработал в 2019 году. Он объединил все филиалы и территориальные отделения.

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«С начала 2023 года на нашу горячую линию поступило более 40 тысяч звонков, это еще раз доказывает, что кол-центр БТИ Московской области — действительно популярное и востребованное средство взаимодействия между учреждением и клиентом», — добавила она.

Обратиться в кол-центр жители могут на сайте ведомства, а также по телефону +7(498) 568-88-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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