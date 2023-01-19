Подмосковье 19 января 2023, 13:43 Кол-центр БТИ Подмосковья обработал более 3,5 тысячи обращений с начала года

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В кол-центр БТИ Московской области поступило 3,6 тысячи обращений с начала года. Ежедневно операторы обрабатывают порядка 200 звонков.

«Кол-центр БТИ Московской области является важнейшим средством взаимодействия между клиентом и учреждением», — сообщила Елена Казимир.

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Команда БТИ состоит из обученных операторов, знающих специфику учреждения. Специалисты имеют опыт работы и знания в области кадастра, геодезии, архитектуры и градостроительства. Чаще всего в кол-центр обращаются с вопросами по оформлению дома по «дачной амнистии», перевода садового дома в жилой, перепланировки помещений, а также получения архивной документации.

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По всем интересующим вопросам жители Подмосковья могут обратиться в БТИ по номеру: 8 (498) 568-88-88.

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