Когда возвращаешься в молодость: пенсионеры из Дубны осваивают цигун и йогу

Дубненские пенсионеры с энтузиазмом ищут под коленкой точку от 100 болезней — «Цзу Сань Ли». Учащиеся постигают китайскую практику цигун и йогу в рамках программы «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

Ольга Галактионова никогда не думала, что будет заниматься восточными практиками. И на пенсии открыла для себя новый мир. Любимое упражнение в практике цигуна — «Бессмертный толкает стену».

Источник фото: телеканал «360»

«Развивается плечевой пояс и, конечно, дыхание улучшается. Сейчас я очень довольна, что попала на эту программу, улучшилось самочувствие физическое, моральное», — говорит жительница г. о. Дубна Ольга Галактионова.

Источник фото: телеканал «360»

Пенсионеры говорят, что уже через месяц занятий гимнастикой для легких давление приходит в норму, сердце работает лучше. Поэтому упражнения делают старательно. У всех без исключения поднимается настроение — даже после первого занятия.

Источник фото: телеканал «360»

Занятия для пенсионеров ведет волонтер Александр Иванов — он тоже пенсионер, в прошлом — геодезист. В 90-х Александр работал в тундре. Говорит, там ему и пригодились восточные практики. В двухтысячных прошел специализированные курсы и стал квалифицированным тренером по цигуну.

Источник фото: телеканал «360»

«Главное, что чувствуется полезность, нужность. Они меня поддерживают, заставляют не стоять на месте. Я поэтому в интернете копаюсь, смотрю, какие новые упражнения, точки и как лучше применить», — рассказывает Александр Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

На занятиях по йоге от пенсионеров никто не ждет сложных асан. Программа адаптирована под людей старшего возраста. На занятия постоянно приходят новички. Вот и сегодня есть те, кто впервые участвует в программе. Екатерина Вальк всю жизнь проработала учителем, а сегодня сама в роли ученицы.

«Я сегодня первый день, с удовольствием занимаюсь. Когда-то уже пробовала заниматься, немного вспоминаю. Очень приятно вытянуть ножки, ручки, возвращаешься в молодость, гибкость вспоминаешь свою», — поделилась жительница г. о. Дубна Екатерина Вальк.

Источник фото: телеканал «360»

Занятия «Активного долголетия» проходят на базе центра социального обслуживания. Его сотрудники подтверждают — популярность программы растёт. Расписание приходится постоянно корректировать, чтобы добавить новые группы.

Источник фото: телеканал «360»

«Занятия по йоге и дыхательной гимнастике ведут волонтеры. Чему мы рады, что в Дубне есть такие люди, которые безотказны. И это очень востребованные направления. 50 и 50 человек- это очень большое количество людей», — сказала директор Дубненского центра социального обслуживания «Родник» Светлана Рудакова.

Источник фото: телеканал «360»

Оценил эффект программы «Активное долголетие» и глава Дубны Максим Данилов. С руководством центра обсудили новые площадки для занятий.

Источник фото: телеканал «360»

«Востребована программа очень, только здесь около 300 человек, очень много приходят плавать в бассейн, востребованы спортивные, тренажерные залы, есть инструкторы, специально обученные, на базе спортивной школы „Дубна“, которые никогда не отказывают помочь реализоваться в этом возрасте», — отметил глава г. о. Дубна Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Этой зимой в рамках программы «Активное долголетие» дубненские пенсионеры встанут на коньки, научатся варить безалкогольный глинтвейн и делать новогодние игрушки. Запись на занятия начнется в ближайшие дни.