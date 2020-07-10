Когда отключат горячую воду? Уже 400 тысяч жителей Подмосковья узнали даты с помощью интерактивной карты

С начала работы сервиса им воспользовалось более 404 тысяч человек, свыше 280 тысяч пользователей смотрели карту с мобильного телефона.

Более 2,5 тысячи жителей подписались на полезный ресурс. Теперь им приходят уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения.

Карту разработало и запустило Министерство энергетики Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«С учетом эпидемиологической ситуацией в регионе, отключения горячей воды производятся в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволяет избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На карте отображаются все 53208 многоквартирных домов. Искать дом можно по округу, улице и номеру дома.

Ссылку на интерактивную карту можно найти на официальных сайтах Министерства энергетики Московской области, ГЖИ, администраций муниципальных образований и в социальных сетях.