Жилье врачам, учителям и ученым. Когда начнется прием заявок на соципотеку
Чтобы принять участие программе, нужно обратиться в профильное ведомство региона.
«В Министерстве здравоохранения прием уже идет, с 28 февраля будет дан старт в Министерстве образования, с 13 апреля — в Министерстве инвестиций и инноваций, в Министерстве физической культуры и спорта планируется прием со второй половины марта», — прокомментировала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
Участниками программы могут стать учителя, врачи, ученые, уникальные специалисты и тренеры. Чтобы ответ на заявку был положительным, нужно жить в Московской области, хотеть работать в регионе не меньше 10 лет. При этом у участника не должно быть собственного жилья на территории Подмосковья.
В прошлом году на соципотеку подали 800 заявок. В итоге свидетельства выдали 160 врачам, 100 ученым, 90 педагогам и 10 тренерам.