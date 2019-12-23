Коган рассказал о работах на Аллее Славы в Подмосковье

Александр Коган прокомментировал заявление депутата Госдумы Александра Хинштейна, в котором он сказал, что члены «Единой России» просят губернатора Московской области приостановить вырубку деревьев на Аллее Славы героев 1812 года в поселке Ильинское. Как отметил Коган, деятельность ведется в рамках закона, работы проводят федеральные структуры на участках вверенных им автодорог.

«Если говорить о том, что удалось сегодня выяснить, то эти работы все проводят федеральные структуры в рамках вверенных им автомобильных дорог. В данном случае разговор идет о „Центравтомагистраль“ (они выступают со стороны заказчика) и акционерном обществе „Мостотрест-Сервис“ (они являются исполнителями), которые проводят соответствующие работы по предупреждению аварийных ситуаций на дороге. У них есть акт обследования сухостойных деревьев, подлежащих вырубке и расположенных на полосе отвода Ильинского шоссе», — сказал советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

Он также сообщил, что сегодня было удалено 2 дерева, по спилу которых заметна ствольная гниль, они представляли угрозу для людей и имущества людей, добавил Александр Коган.