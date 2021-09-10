Коган объяснил, почему Ступино достойно звания «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам — подмосковное Ступино в их числе. Первый замсекретаря областного регионального отделения «Единой России» Александр Коган объяснил, чем город заслужил это звание.

Он отметил, что был одним из тех, кто активно поддержал эту инициативу.

«Считаю, что город Ступино по праву достоин носить почетное звание „Город трудовой доблести“. Благодаря трудам ступинцев в годы ВОВ авиакомбинат ни на минуту не прекращал свою работу. Он 16 раз выходил победителем во Всесоюзном соцсоревновании», — сказал Коган.

Кроме того, местный авиакомбинат семь раз получал переходящее Красное знамя. Почти все винты советских самолетов были произведены на ступинском предприятии. За город проголосовали более 65 тысяч человек.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, представляя главе государства список городов-претендентов на присвоение почетного звания, отметил, что без них была бы невозможна победа в войне.

«Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей — всего собрано два миллиона 300 тысяч подписей, — но и экспертными заключениями РАН», — сказал Турчак.

Президент Владимир Путин одобрил присвоение звания трудовой доблести 12 городам. Он также поручил «Единой России» привести в порядок мемориальные места в этих населенных пунктах и заняться вопросом повышения уровня знаний молодежи о подвиге народа в Великой Отечественной войне.