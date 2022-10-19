Кофейный завод в Ступине создаст 50 рабочих мест в 2023 году | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 19:00 Кофейный завод в Ступине создаст 50 рабочих мест в 2023 году

Читать 360tv в

Кофейный завод построят в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» в 2023 году. Там займутся обжаркой зерен и производством стаканчиков для напитков. На предприятии создадут 50 рабочих мест, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

«Компания Cafe.Store планирует запустить новое производство уже в 2023 году, здесь будут созданы около 50 новых рабочих мест. В реализацию проекта инвестор вложит свыше 250 миллионов рублей», — сообщила глава Мининвеста.

Реклама

Компания уже имеет два производства. Одно из них выпускает одноразовые стаканчики в Подольске, а другое занимается розливом безалкогольных напитков в Москве. Новый завод в Ступине позволит объединить эти направления. На нем также будут выпускать дрип-пакеты и капсульный кофе, который сможет заменить импортную продукцию на рынке.

Реклама

Ежегодно предприятие в Ступине будет производить около 200 миллионов стаканчиков и 1,5 миллиона килограммов кофейных зерен. Позже там планируют начать выпуск биоразлагаемой посуды.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.