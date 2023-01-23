Подмосковье 23 января 2023, 11:45 Книгу «Военное училище атомного проекта СССР» презентовали в Дубне

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Презентация книги «Военное училище атомного проекта СССР» прошла в Совете ветеранов Дубны. Она рассказывает об истории Волжского высшего военного строительного командного училища, которое в течение двух десятилетий базировалось на территории современного Государственного университета «Дубна».

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Волжское высшее военное строительное командное училище было основано в 1950 году в Томске. Через два года перебазировалось в Новосибирск, а с 1973-го располагалось в Дубне, где и было расформировано 27 марта 1993 года.

На территории Государственного университета «Дубна» в мае 2019 года торжественно открыли памятник, посвященный курсантам училища. Летом прошлого года в Дубне появились улица и проезд Военных строителей.

Очередной данью памяти об уникальном училище стала книга о выпускниках и преподавателях военных и инженерных дисциплин. Издание будет интересно всем, кто изучает историю и краеведение.

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