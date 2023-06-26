26 июня 2023, 14:04
Книгу стихов и прозы о городе презентовали в Мытищах
Книгу стихов, прозы и публицистики о городе презентовали в Мытищах. Мероприятие прошло в местном историко-художественном музее.
В книгу «Большие Мытищи» вошли проза и поэзия, написанная в разные годы.
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После презентации директор Мытищенского историко-художественном музея Мария Клычникова рассказала о первых книжных изданиях, посвященных городу. Среди них книги Юрия Князева, сборники «Связующая нить» и «Славен край людьми своими».
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