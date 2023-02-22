Подмосковье 22 февраля 2023, 23:02 Книгу с 206 Героями России из Подмосковья выпустили в преддверии 23 Февраля

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В преддверии Дня защитника Отечества в Московской области выпустили уникальное издание. В книге описали подвиги 206 жителей региона, получивших звание «Герой Российской Федерации» с 1992 и по 2021 год.

Издания направят в библиотеки всех школ Подмосковья.

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«Такое пособие будет очень полезно для ребят, которые занимаются краеведением. Для них информация о земляках-героях — это отличная база для дальнейших исследований», — заявил депутат Госдумы Александр Коган.

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Электронную версию книги можно найти по ссылке. Также Министерство образования региона сообщило о проведении конкурса «Подвиг Героя».

«В конкурсе могут принять участие школьники с первого по 11-й класс. Он проводится в двух номинациях: рисунок для возрастной категории от шести до 11 лет и рисунок для возрастной категории от 12 до 17 лет», — сообщили в ведомстве.

Ребятам предложили изобразить в своих работах подвиги героев Отечества. Прием заявок начнется с 27 февраля и продлится до 25 мая. Для участия необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке. Итоги конкурса подведут до 12 июня.

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