Подмосковье 04 июля 2023, 10:48 Книгу прозы и поэзии о городе презентовали в библиотеке имени Кедрина в Мытищах

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Книгу о Мытищах презентовали в Центральной библиотеке имени Кедрина. В сборник «Большие Мытищи» вошла проза, поэзия и драматургия членов литературного объединения имени Кедрина.

В зале библиотеки собрались поэты, литераторы, культурные и общественные деятели и жители Мытищ. Со вступительным словом выступил поэт, почетный председатель литературного объединения имени Кедрина Юрий Петрунин. Он рассказал об издании сборника. По его словам, книга родилась почти экспромтом, а вышла в свет благодаря предприятию «Яуза-кабель».

Также об авторах сборника рассказал один из составителей, руководитель литературного объединения Владимир Шаров. В течение всего вечера звучали авторские стихи и песни, фрагменты из прозаических произведений из представленного сборника.

Выступали и приглашенные гости. Автор книги «10 маршрутов по Мытищам», председатель комиссии по культуре Общественной палаты Мытищ Сергей Егоров прочитал стихи, посвященные малой родине, и поделился своими впечатлениями о развитии округа. В завершение встречи каждый получил в подарок сборник «Большие Мытищи».

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