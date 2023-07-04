04 июля 2023, 10:48
Книгу прозы и поэзии о городе презентовали в библиотеке имени Кедрина в Мытищах
Книгу о Мытищах презентовали в Центральной библиотеке имени Кедрина. В сборник «Большие Мытищи» вошла проза, поэзия и драматургия членов литературного объединения имени Кедрина.
В зале библиотеки собрались поэты, литераторы, культурные и общественные деятели и жители Мытищ. Со вступительным словом выступил поэт, почетный председатель литературного объединения имени Кедрина Юрий Петрунин. Он рассказал об издании сборника. По его словам, книга родилась почти экспромтом, а вышла в свет благодаря предприятию «Яуза-кабель».
Также об авторах сборника рассказал один из составителей, руководитель литературного объединения Владимир Шаров. В течение всего вечера звучали авторские стихи и песни, фрагменты из прозаических произведений из представленного сборника.
Выступали и приглашенные гости. Автор книги «10 маршрутов по Мытищам», председатель комиссии по культуре Общественной палаты Мытищ Сергей Егоров прочитал стихи, посвященные малой родине, и поделился своими впечатлениями о развитии округа. В завершение встречи каждый получил в подарок сборник «Большие Мытищи».
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