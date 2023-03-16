Подмосковье 16 марта 2023, 10:31 Книгу об ученом и инженере Гиви Джанджгаве издали в Раменском

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Ученый Гиви Ивлианович Джанджгава более полувека проработал в Раменском приборостроительном конструкторском бюро, пройдя путь от рядового инженера до генерального директора. Его не стало в октябре 2021 года. Единомышленники в память о нем выпустили книгу «Харизма лидера».

Презентация книги прошла в Доме культуры имени Воровского. В ее основе лежат воспоминания коллег и друзей.

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«Ценностью является то, что соавторами книги стали люди, которые были связаны с ним профессионально, дружили, разделяли с ним радости и будничные моменты. Мы постарались сделать так, чтобы книга была с каким-то блеском и могла помочь как начинающим руководителям, так и вообще тем людям, которые хотели бы сделать шаг вперед», — рассказала главный редактор издательского дома «Круглый стол» Ирина Дмитренко.

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Заместитель председателя Совета депутатов Владимир Демин во время презентации книги предложил установить памятник Гиви Джанджгава в Раменском. Зал эту идею поддержал.

Раменское приборостроительное конструкторское бюро под руководством Гиви Джанджгава вышло на лидирующие позиции в авиационной отрасли России.

«Вокруг Гиви Ивлиановича сплотились люди, и это был коллектив единомышленников. Никто не мечтал о зарплате, все думали о деле <...>. Это была особенность взаимоотношений», — поделился генеральный конструктор «Раменского приборостроительного конструкторского бюро» Владимир Кавинский.

Сегодня на предприятии разрабатывают комплексы бортового оборудования для самолетов и вертолетов.

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