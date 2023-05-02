Подмосковье 02 мая 2023, 13:56 Книгу о художнике Валентине Саратове презентовали в Солнечногорске

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Презентация книги о художнике Валентине Саратове прошла в Центральной библиотеке имени Виктора Гаврилина в Солнечногорске. Это десятая книга из серии, посвященной знаменитым жителям округа.

Выпуск книги приурочили к 90-летию со дня рождения члена Союза художников России Валентина Васильевича Саратова. Она состоит из воспоминаний о встречах с художником и выставках его работ.

«Это уже десятая книга из серии „Знаменитые россияне на земле Солнечногорья“. Каждая книга о людях, прославивших наш город, — это своеобразный литературный памятник, который останется будущим поколениям», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Участие в презентации приняли специалист управления культуры администрации Солнечногорска Инна Полетаева, почетный гражданин города Нина Ивановна Потапова, краеведы и почитатели художника.

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