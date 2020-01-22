«Книга, будет книга!» Шестиклассник из Долгопрудного выпустил первый тираж своих сказок

Шестиклассник из Долгопрудного опубликовал сборник сказок собственного сочинения. Книга 12-летнего Глеба Моисеева вышла тиражом 150 экземпляров. Начинающего писателя поддержал губернатор — благодаря стипендии Андрея Воробьева издание вышло в свет. В нем 17 «Добрых сказок для мальчишек и девчонок».

Источник фото: телеканал «360»

Юный писатель Глеб Моисеев встретился с будущими читателями своей новой книги. 12-летний автор презентовал первоклассникам «Добрые сказки для мальчишек и девчонок».

Источник фото: телеканал «360»

На счету Глеба около 50 произведений — в основном сказки. Юноша сначала писал в стол, что-то издавал в журналах, участвовал в конкурсах. Пока директор центральной библиотеки не предложила поучаствовать в губернаторском конкурсе. Материала набралось на книгу — документы подали, сказки отправили. И не ждали ничего.

«Мне позвонили из министерства культуры областного и сказали, что мы вас поздравляем — проект вашего сына вошел в число стипендиатов этого года, я потом подошла к семье, с совершенно, как мне сын говорит, горящими глазами и сказала — книга, будет книга!» — рассказывает мама писателя Лариса Моисеева.

Источник фото: телеканал «360»

В книге несколько разделов — необычные истории, сказки о дружбе и экологические рассказы. Как пояснила мама, вокруг столько говорят об экологии и о раздельном сборе мусора, что она даже не удивилась, когда сын начал писать на эту тему. Глеб же просто говорит, что природа сама себя не защитит. Конечно, аудитория его произведений — дети, и он пытается воздействовать именно на них, на взрослых он не рассчитывает.

Источник фото: телеканал «360»

«Самую первую сказку я написал как раз про дружбу, и она была связана с историей в моем классе, там ребята не умели дружить, а потом научились, я переделал их в животных. Сделал зайцем, медведем и лисой. И придумал немного пошире», — рассказывает Глеб Моисеев.

Источник фото: телеканал «360»

И так со всеми ситуациями в жизни. Встретил на улице кошку — рассказ о ее судьбе, увидел воробья на ветке — сказка для младшей сестры и так далее.

Я набираюсь опыта жизненного, а потом излагаю его на бумаге, немного превратив в сказку. Шел по улице в школу, увидел кошку. Она изможденная, ничем я ей помочь не смог. В память о ней я написал сказку Глеб Моисеев автор книги

Источник фото: телеканал «360»

На далекое будущее писатель не загадывает. Ведь он до сих пор учится, играет в театре, с одноклассником-композитором ставит спектакли, проводит мастер-классы для начинающих писателей. Родители Глеба поддерживают в его творчестве. Кем захочет, тем и станет, говорит мама — лишь бы был счастлив.

Источник фото: телеканал «360»

Сам Глеб писателем становиться не планирует, но и бросать литературу не хочет.

«В планах у меня два новых цикла книг. На сей раз не экологических. О дружбе. Во-первых, новый цикл про кошек, хотя думаю заменить на кого-нибудь. Кошки сейчас — очень распространенный персонаж. А еще один цикл — школьные истории. Вот там можно раскрутить экологию», — поделился дальнейшими планами Глеб Моисеев.