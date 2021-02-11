Все клубы проекта «Активное долголетие» вновь откроют в Подмосковье 12 февраля

С 12 февраля с Подмосковье вновь заработают все клубы проекта «Активное долголетие». Всего их в регионе 56, а до конца года появится еще шесть.

Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Она напомнила, что на пике пандемии занятия в клубах стали проводить онлайн.

В дистанционном формате к ним подключились более 110 тысяч участников. Но улучшение эпидемической обстановки позволяет возобновить полноценную работу проекта.

Совместно с Роспотребнадзором Подмосковья мы приняли решение об открытии всех клубов „Активного долголетия“ Ирина Фаевская.

Но для посещения клубов всем участникам проекта необходимо пройти вакцинацию или иметь антитела, которые нужно будет подтвердить справкой.

«Это вынужденная временная мера, направленная на снижение риска заболеваемости коронавирусом в регионе. Справки нужны только для занятий в помещениях. В случае проведения занятий на улице такие справки не нужны», — уточнила Фаевская.

В клубах проводят занятия творчеством, физкультурой, танцами, йогой, пением, компьютерной грамотностью и не только.

Вся информация доступна на портале «Активное долголетие» и в мобильном приложении «Соцуслуги».