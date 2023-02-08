Подмосковье 08 февраля 2023, 16:22 Клубы поддержки матерей инвалидов и обучение педиатров. Как улучшилась социальная сфера Подмосковья за год?

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Клубы для матерей детей-инвалидов появились в Подмосковье, а педиатры получили возможность улучшать свои навыки и бороться с профессиональным выгоранием. Об этом, а также о нацпроекте «Производительность труда» в эфире «Область перемен» рассказали замдиректора социального центра «Ступинский» Юлия Демидова, член совета директоров группы компаний «Брок-Инвест-Сервис» Игорь Чепенко и главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

Поддержка родителей детей-инвалидов

Проект «Мамино время» появился в Подмосковье в прошлом году. Сейчас его центры работают почти во всех округах региона. Там родители детей-инвалидов могут бесплатно посещать мастер-классы, психологические тренинги, школу красоты и занятия по йоге. В самый большой клуб в Егорьевске ходят 210 человек.

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Идею создать его предложила ассоциация детей инвалидов.

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«Инициатива была подхвачена министерством социального развития области, и с ноября она уже носит системный характер, и теперь практически во всех комплексных центрах есть клубы „Мамимо время“», — поделилась Юлия Демидова.

Производительность труда

Еще одно предприятие Подмосковья улучшило производительность благодаря нацпроекту. Группа компаний «Брок-Инвест-Сервис» занимается металлотрейдингом и производством труб, а также выпускает мебель.

Специалисты центра компетенций помогли им сделать работу еще эффективней. Только благодаря реорганизации на одном из предприятий объем выпускаемой продукции на увеличился на 10%, на другом — на 15%.

Казалось бы, порядок есть всегда, но его всегда можно улучшить. Игорь Чепенко

Обучение для врачей

Проект «Наш участковый врач» запустили в Подмосковье для обучения и поддержки педиатров. Для них проводят тренинги, обучение, стажировки и другие мероприятия.

Мы должны были решить проблему — помочь участковым педиатрам, поддержать их, чтобы они почувствовали заботу буквально во всем. Нисо Одинаева

Медиков не только обучают, но и помогают бороться с профессиональным выгоранием. Проблема стала особенно актуально после пандемии коронавируса, когда у врачей было много работы.

Занятия проходят в специальных передвижных симуляционных центрах.

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