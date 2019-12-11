Решение конфликтов переговорами. Клубы движения юных миротворцев появятся в школах Солнечногорска

Решать конфликты на международном уровне учатся школьники Солнечногорска — в гимназии № 6 прошла игра-реконструкция «Модель миротворчества ООН». В дальнейшем клубы движения юных миротворцев планируется открыть в четырех солнечногорских школах.

Ученики гимназии № 6 в Солнечногорске приняли участие в игре-реконструкции «Модель миротворчества ООН». Организаторами мероприятия выступили научно-практический центр «Миротворец» совместно с Общественной палатой муниципалитета и общественным советом МВД.

Ребята в игровой форме воспроизвели заседание Совета Безопасности ООН, на котором они старались решить конфликтные вопросы между государствами. Традиционно в игре приняли участие пять делегаций от стран постоянных участников СБ ООН (Россия, США, Франция, Великобритания и Китай), представители непостоянных членов СБ ООН, две команды представителей конфликтующих государств, а также представители секретариата Генеральной Ассамблеи ООН, которые вели фиксацию высказанных позиций и выступали в роли экспертов-наблюдателей ООН.

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Член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Сергей Кухарев пояснил, что игра учит детей основному принципу решения международных конфликтов — мирным переговорам.

«Моделируя заседание реального Совета Безопасности ООН, они сами пробуют найти компромиссный выход из гипотетического конфликта. Подобные мероприятия развивают человеколюбие, альтруизм, терпимость и милосердие», — сделал акцент Сергей Кухарев.

В финале игры участники выработали проект резолюции, приняли его голосованием и подписали. Модератором всей игры выступил генеральный директор научно-практического центра «Миротворец» Василий Роенко.

Мы считаем, что Солнечногорье по праву может стать центром миротворчества Василий Роенко директор научно-практического центра «Миротворец».

По его словам, в рамках возрождения движения юных миротворцев в ближайшие несколько лет планируется открыть клубы в четырех солнечногорских школах: Поваровской средней школе, гимназии № 6, лицее № 1 и в общеобразовательной школе «Солнечная» в Смирновке.