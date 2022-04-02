Клубу «Активное долголетие» в Истре исполнилось два года

Клуб «Активное долголетие» в Истре отметил свой второй день рождения. За это время было сделано уже очень многое. Для пожилых людей проводят занятия по компьютерной грамотности, спортивные мероприятия. Есть курсы по психологии и педагогике. Работает даже свой театр.

«Я посещаю: компьютерную грамотность, два раза в неделю бассейн, выставки. Если бывают поездки по области, то, соответственно, я везде впереди», — рассказала одна из участниц клуба.

На выбор у пожилых людей есть много разных активностей — это йога, гимнастика. В клубе рисуют картины и лепят из глины. Все занятия абсолютно бесплатные.

Куратор проекта «Активное долголетие» в Истре Оксана Мощицкая объяснила, что большое внимание отдается развитию именно творческих навыков, потому что это очень полезно для поддержания нейронных связей, мелкой моторики.

Истринский клуб активного долголетия входит в число лучших в Подмосковье. Глава городского округа Татьяна Витушева рассказала о том, что клуб первым в регионе начал проводить занятия по психологии и педагогике, создал свой театр.

«Стали работать с волонтерами и организаторами по волонтерской деятельности. Вслед за нами во всем Подмосковье, именно все бабушки, по акции „Дари добро“ стали вязать носки и шапочки для недоношенных деток в перинатальных центрах», — добавила она.

В качестве подарка в честь дня рождения Витушева вручила клубу сертификат на приобретение велосипедов.