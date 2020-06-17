Источник фото: телеканал «360»

«Десять килограммов подготовлено специально для наших врачей. С удовольствием их угостим нашей ягодой», — поделился генеральный директор компании «Русская ягода» Иван Рябинин.

Источник фото: телеканал «360»

Клубника — только-только с поля, пропитанная витамином Д, должна как минимум поднять настроение врачам инфекционного отделения. В Луховицкую ЦРБ отправили десяток килограммов летнего лакомства.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам действительно некогда ездить на обеды… Поэтому такая поддержка нам очень важна, спасибо огромное, психологически помогает», — поделилась главный врач Луховицкой ЦРБ Галина Пончакова.

За все месяцы пандемии в городском округе Луховицы вылечились 268 жителей. Сейчас в ковид-отделении остаются 16 пациентов.