Подмосковье 12 декабря 2023, 09:25 Клуб «Железный морж» открыл сезон зимнего плавания в Балашихе Телеканал «360»

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Клуб любителей зимнего плавания «Железный морж» в Балашихе открыл сезон купания в проруби. Участники устроили заплыв в озере Лесное, а после поднимали гири и ходили по гвоздям.

Жители микрорайона Железнодорожный дали старт девятому сезону зимнего плавания. По словам закаленных спортсменов, окунаться в ледяную воду нужно по особым правилам. Так, необходимо предварительно подготовить тело к холодной температуре — разогреться. Нельзя нырять с разбега и вперед головой.

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«Есть некоторые важные моменты, которые нужно соблюдать. Во-первых, нельзя в одиночку на прорубь никогда ходить, поэтому компании собираются достаточно большие. Это в первую очередь безопасность. С собой необходимо взять не так много: достаточно тапочек, полотенца и плавок», — рассказал участник клуба «Железный морж» Андрей Борисенко.

Любители зимнего плавания установили на озере палатку с баней, а также провели спортивные активности. Они угощали всех чаем из самовара и ходили по гвоздям.

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