Клуб стратегических инициатив появился в Подмосковье

Клуб стратегических инициатив открыли в Подмосковье. Его цель — поддержать проекты о социальном и экономическом развитии региона.

Такие площадки появляются в России с 2020 года. За основу взяли идею о внедрении лучших практик, которые позволят развивать и инвестиционное, инновационное направления.

Клуб объединит усилия исполнительной власти, экспертов, предпринимателей и Агентства стратегических инициатив.

Первое заседание клуба в Подмосковье прошло при участии заместителя председателя правительства региона Вячеслава Духина.

Цель клуба — отбор, экспертиза и реализация проектов для регионального роста. Через клуб мы подключаемся к форуму „Сильные идеи для нового времени“ Вячеслав Духин.

В клубе сформируют проекты, которые представят на форуме. В планах — создание трех идей, о которых заявят во время очной части форума в июле.

Первый заместитель министра экономики Московской области Эльмира Кадырова отметила, что задача форума — отобрать 100 лучших идей для развития страны. От Подмосковья заявили уже свыше четырех тысяч инициатив.

Московская область уже занимает второе место среди регионов по числу заявленных проектов. Необходимо не снижать поставленный темп Эльмира Кадыров.

Заявки на участие в форуме можно подать до 22 апреля. Ранее стало известно, что Московская область представила там свой проект об импортозамещении.