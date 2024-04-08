Подмосковье 08 апреля 2024, 19:00 Клуб «Скалба» завоевал Суперкубок Мытищинской любительской футбольной лиги пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В новом сезоне Мытищинской любительской футбольной лиги, который проходит в формате восемь на восемь, первым значимым событием стал матч за Суперкубок. Клуб «Скалба» обыграл «СОБР» и получил главный трофей.

Основное время игры завершилось ничьей — 2:2, но в серии пенальти игроки «Скалбы» продемонстрировали большую точность и хладнокровие, что и принесло им победу.

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Для команды «СОБР» эта игра послужила этапом подготовки к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов Подмосковья. «Скалба» завершила свое участие в областном турнире на стадии групповых матчей, однако к летнему чемпионату подходит с амбициозными планами.

Руководитель команды «Скалба» Павел Ерохин отметил, что в планах клуба — занять первое место как в формате восемь на восемь, так и в чемпионате 11 на 11, а в осенней части Лиги чемпионов — пройти групповую стадию.

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