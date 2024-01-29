Подмосковье 29 января 2024, 18:05 Клуб по спортивной рыбалке провел семейные соревнования в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки состоялся семейный спортивный праздник. Организовал мероприятие детско-подростковый клуб по спортивной рыбалке «Химкинские акулята». Участниками стали семьи воспитанников из трех школ округа.

Соревнование команд прошло в трех номинациях: подтягивания, отжимания и подход на пресс. Победителями стала команда школы № 14 — семья Рязановых. Серебряными призерами стали школа № 31 и семья Леоновых, семья Герасимовых и лицей № 13 заняли третье место.

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В детском рыболовном клубе «Химкинские акулята» школьников обучают ловле на поплавок, спиннинг, мормышку и фидер. Участники тренируются на естественных акваториях.

«Участие и занятия в нашем клубе бесплатны. Я убежден, что любой спорт в нашей стране должен быть доступен для каждого ребенка», — отметил руководитель рыболовного клуба Александр Пилипенко.

Клуб создан в 2016 году на базе рыболовной команды «Химкинские фидер-акулы» и детско-юношеского рыболовного объединения при школе № 14. Он участвует в турнирах Федерации рыболовного спорта России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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