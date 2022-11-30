Подмосковье 30 ноября 2022, 09:20 Клуб моржей открылся в Богородском округе

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Моржи Богородского округа открыли новый сезон. Любители зимнего плавания создали свой клуб для продвижения необычного увлечения и уже организовали первый массовый заплыв.

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На массовые купания в ледяной воде Черноголовского пруда собралось около 50 участников клуба «Моржи Богородского округа». Помимо новичков, среди участников моржи с впечатляющим стажем и даже собственными рекордами.

«Я занимаюсь зимним плаванием и закаливанием с 13 лет. Моим первым примером был мой папа. Я за ним нырнула в прорубь, стала учиться плавать, и буквально через два года я проплыла свой первый километр в ледяной воде. [Это было] в 2012 году в Тюмени при температуре -35 градусов. И этот заплыв был зарегистрирован как рекорд среди женщин по длине и длительности заплыва — 32 минуты 27 секунд», — рассказала председатель клуба «Моржи столицы», глава Московского регионального отделения Федерации зимнего плавания России Наталья Серая.

Наталья также участвовала в первом межконтинентальном заплыве через Берингов пролив. Она проплыла 86 километров в ледяной воде. После этого она создала сообщество единомышленников и школу закаливания. Сейчас она принимает в ряды любителей зимнего плавания всех желающих.

Организаторы со стороны администрации округа позаботились о комфорте и безопасности моржей.

«На территории есть все, начиная от безопасности, заканчивая баней и теплой переодевалкой. [Есть] и костер, и плов, и чай, и самовар. Все на сегодняшнем празднике присутствует», — сказал руководитель дирекции спортивных сооружений городского округа Богородский Артем Захаров.

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