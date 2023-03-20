Подмосковье 20 марта 2023, 17:06 Клуб любителей зимнего плавания из Солнечногорска закрыл сезон купаний на озере Сенеж

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Клуб любителей зимнего плавания «Посейдон» из Солнечногорска закрыл сезон купаний в ледяной воде. Выходить на лед озера Сенеж с приходом весны стало небезопасно.

Семья Шавриных из Солнечногорска занимается моржеванием уже третий год. Вместе с родителями в этом сезоне дважды погружался в прорубь восьмилетний Максим.

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«Какое-то преодоление себя. Мы на самом деле можем больше, чем предполагаем. И плюс хорошее самочувствие, мы ни разу не болели», — рассказала Малика Шаврина.

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Любители зимних заплывов из клуба «Посейдон» купаются в Сенеже каждые выходные начиная с декабря. Они оборудовали собственную купель размерами два на три метра, установили ограждение и лестницу. Присоединились к ним и моржи из соседних округов.

Погружение в ледяную воду в минувшие выходные стало последним в этом сезоне. Воздух уже прогрелся до +4 градусов, теперь выходить на озеро будет опасно. Однако участники клуба уже строят планы на будущее.

«Нам нужна дистанция — порядка 25 метров дорожка, чтобы проводить тренировки на нашем озере. Чтобы подготовиться и участвовать в соревнованиях, которые проходят как на территории Московской области, так и в других городах», — рассказал руководитель клуба моржей «Посейдон» Андрей Рыжаков.

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