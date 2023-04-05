05 апреля 2023, 15:25
Клуб любителей зимнего плавания из Истры закрыл сезон купаний
Клуб любителей экстрима и заплывов в ледяной воде «Йотунхейм» закрыл сезон зимних купаний. Последняя встреча моржей прошла на реке Истра.
На закрытии сезона собрались полсотни человек из Москвы и Подмосковья. Все эти люди в повседневной жизни занимаются и интересуется разными вещами, но всех их объединяет любовь у купанию в холодной воде.
Реклама
Некоторые приехали на закрытие сезона семьями вместе с детьми. Самому юному моржу недавно исполнилось три года. Иван участвует в заплывах вместе с родителями.
Несмотря на то, что зимний сезон моржи закрыли, встречаться они продолжат и дальше. По словам опытных участников клуба, лето — самый комфортный сезон для того, чтобы начать закаляться.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Истра
Реклама
Реклама