Подмосковье 29 июня 2023, 16:10 Клуб континентальной хоккейной лиги из Китая будет тренироваться в Мытищах в новом сезоне

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Клуб континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» из Китая продолжит играть в Мытищах в новом сезоне. Домашние матчи будут проходить на стадионе «Арена Мытищи».

Первый матч хоккеисты проведут со «Спартаком» в Москве 2 сентября. Затем сыграют на «Арене Мытищи» с клубом «Сочи» и «Динамо» из Минска. Домашние встречи пройдут 4 и 6 сентября.

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