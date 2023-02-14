Подмосковье 14 февраля 2023, 10:29 Клуб горного туризма из Дзержинского отправится в поход на самый высокий пик Таджикистана

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Дзержинский клуб горного туризма «Вершина» в 2023 году отмечает 10-летний юбилей. В преддверии нового турсезона прошел день открытых дверей, на котором представители клуба презентовали новые маршруты, включая Фанские горы в Таджикистане и Кавказские — в Северной Осетии — Алании.

Новые маршруты рассчитаны на спортсменов различной степени подготовки.

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«В плане спортивного прогресса за прошедшие 10 лет мы сделали огромный скачок — наша команда ходит в походы шестой категории сложности по маршрутам, куда поведет не каждый руководитель крупного спортивного объединения», — отметил руководитель турклуба «Вершина» Роман Шилов.

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Спортсмены клуба занимаются и межсезонной подготовкой: зимой и весной отрабатывают навыки на скалодромах и тренажерах для ледолазания. В течение года они также участвуют в соревнованиях Федерации спортивного туризма России и поисково-спасательных работах.

«Кроме того, запланированный этим летом поход на пик Исмоила Сомони, что расположен на Памире, — это поход чемпионата России по спортивному туризму, в котором мы принимаем участие», — сообщил Шилов.

Стать участников турклуба «Вершина» могут все желающие с 14 лет. Дети меньшего возраста также могут присоединиться, но в сопровождении родителей.

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