Подмосковье 13 декабря 2023, 14:42 Клуб ездового спорта на собачьих упряжках в Ступине подготовил зимние трассы для обкатки Андрей Семибратов

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Обильные снегопады позволили подготовить лесные тропы вблизи Лесного озера в Ступине для езды на собачьих упряжках. Более 20 воспитанников центра ездового спорта и спортивного туризма «Бореалис» вышли на и обкатку.

«У нас занимаются дети из секции ездового спорта детского экологического центра „Островок“. Те, кто уже проникся ездовым спортом и нашими животными — это наши основные помощники. Они всегда переживают за собак, ухаживают, помогают их кормить», — рассказала руководитель центра Ольга Зуйкова.

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Подготовку трасс начинают еще летом. Для этого распиливают упавшие деревья, бревна убираем в сторону, обрезают ветки. С наступлением снегопадов снег уплотняют катками.

«Собаки сами знают, куда бежать. Я им по сути лишь помогаю», — рассказал шестиклассник Матвей Баскаков, который занимается в клубе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.

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