Подмосковье 25 августа 2023, 13:06 Клуб экспортеров создали в Подмосковье Мининвест

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Региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности создал Клуб экспортеров Подробнее рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Членство в клубе бесплатное. Чтобы получить его, нужно заполнить анкету и направить ее скан на почту info@exportmo.ru. Заявление можно прислать и на бумажном носителе по адресу Фонда: 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В, 11 этаж. Скачать анкету для вступления можно здесь.

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Членами Клуба могут стать компании, зарегистрированные на территории Подмосковья. Это могут быть и действующие экспортеры, и те, кто только планируют развивать экспортное направление.

Клуб позволит предпринимателям более тесно взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом, вырабатывать лучшие экспортные практики и делиться историями успеха. Содействие окажут специалисты Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.