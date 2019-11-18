Клуб для женщин «Гармония» открыли в Балашихе. Чем там будут заниматься?

Клуб «Гармония» для женщин в возрасте от 20 до 50 лет открыли в Балашихе. Об этом сообщила председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова.

Женский клуб объединит жительниц Балашихи, которые хотят вести здоровый образ жизни и быть в гармонии с собой.

Курс рассчитан на пять недель. За это время женщины смогут пройти бесплатное обследование в центре здоровья балашихинской областной больницы, побывать на мастер-классах по приготовлению блюд и позаниматься с персональным тренером. Также для участниц проведут встречи с психологом и косметологом.

«Специально для наших занятых дам и бизнесвумен мы подготовили курс занятий в женском клубе „Гармония“, которые будут проходить по субботам в удобное для участниц время. Клуб могут посещать женщины разного возраста», — сказала Елена Жарова.

Врачи балашихинского роддома Саввино выходили за 3 года более 500 детей, родившихся раньше срока Подробнее

Она добавила, что по окончанию занятий участницы клуба получат членские билеты. Эта привилегия позволит им посещать другие занятия и тематические встречи с интересными спикерами.

Записаться в женский клуб «Гармония» можно по телефонам +7 (495) 525-42-89, +7 (925) 591-40-33, а также отправить письмо на электронную почту opbalashiha@mail.ru.