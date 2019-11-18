Клуб для женщин «Гармония» открыли в Балашихе. Чем там будут заниматься?
Женский клуб объединит жительниц Балашихи, которые хотят вести здоровый образ жизни и быть в гармонии с собой.
Курс рассчитан на пять недель. За это время женщины смогут пройти бесплатное обследование в центре здоровья балашихинской областной больницы, побывать на мастер-классах по приготовлению блюд и позаниматься с персональным тренером. Также для участниц проведут встречи с психологом и косметологом.
«Специально для наших занятых дам и бизнесвумен мы подготовили курс занятий в женском клубе „Гармония“, которые будут проходить по субботам в удобное для участниц время. Клуб могут посещать женщины разного возраста», — сказала Елена Жарова.
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Она добавила, что по окончанию занятий участницы клуба получат членские билеты. Эта привилегия позволит им посещать другие занятия и тематические встречи с интересными спикерами.
Записаться в женский клуб «Гармония» можно по телефонам +7 (495) 525-42-89, +7 (925) 591-40-33, а также отправить письмо на электронную почту opbalashiha@mail.ru.