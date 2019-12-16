Нарисовать картину и поставить танец. Новый клуб «Активного долголетия» открыли в Видном

В Московской области продолжает работу проект «Активное долголетие». В этот раз новый клуб для старшего поколения открыли в Видном. Почему стоит туда заглянуть, расскажет «360».

Новый клуб «Активного долголетия» открыли актриса и телерадиоведущая Илона Броневицкая и певец Александр Добронравов. И они не просто дали старт занятиям, но и сами приняли в них участие.

Участники клуба могут найти занятия на любой вкус. Более того, пенсионеры сами предлагают темы для мастер-классов. А завершился первый день работы клуба созданием новогоднего шара. На нем гости написали свои пожелания клубу, а после повесили игрушку на елку.

Источник фото: телеканал «360»

Программа «Активное долголетие» создана для того, чтобы пенсионеры Подмосковья могли укреплять здоровье, находить новых друзей и просто весело проводить время. И все это абсолютно бесплатно. А для удобства жителей в муниципалитетах открывают клубы «Активного долголетия». Так, все активности проекта сосредотачиваются в одном месте. Пенсионерам не нужно думать о том, куда и к кому обратиться. До 1 марта 2020 года такие центры откроют в каждом муниципалитете региона.