Клуб «Активного долголетия» открыли в Сергиевом Посаде. Он уже полюбился старшему поколению

В Сергиевом Посаде появился свой клуб «Активного долголетия». Проект направлен на заботу о старшем поколении в Подмосковье. Пенсионеры уже оценили новое место. Подробнее расскажет «360».

Программа «Активное долголетие» работает в Московской области с 1 октября. Проект включает в себя несколько направлений — от медицины до спорта. Чтобы старшее не путалось, куда и к кому обратиться, открывают специальные клубы. До 1 марта 2020 года они появятся в каждом муниципалитете региона. На сей раз такое место притяжения открыли в Сергиевом Посаде.

Источник фото: телеканал «360»

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Одним из первых клуб навестил пенсионер Ринат Низамович Уразгильдеев. Он всю жизнь предан спорту, хотя по профессии инженер. Даже за городскую команду по футболу играл. Мужчина признался: когда услышал про проект губернатора «Активное долголетие» сначала не поверил, что найдет здесь занятие по интересам.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот этот проект, честно говоря, я прочитал в газете, скептически отнесся, а вот сегодня приехал сюда, посмотрел, люди в возрасте, 60 там, 70 лет, как у них горят глаза!» — отметил Ринат Низамович.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь пенсионерам Сергиева Посада долгая жизнь гарантирована. Впереди занятия по йоге, скандинавской ходьбе, и это не считая туристических поездок, курсов компьютерной грамотности и многочисленных танцклассов. Еще один приятный сюрприз: в клубе постоянно будут дежурить врачи и медсестры.

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Кстати, занятия в клубе «Активного долголетия» бесплатные, приходить можно хоть каждый день. Узнать расписание классов и поездок можно в приложении «Соцуслуги».