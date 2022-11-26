Подмосковье 26 ноября 2022, 12:34 Клуб «Активное долголетие» в Волоколамске открылся в новом здании Пресс-служба губернатора Московской области

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Клуб «Активное долголетие» в Волоколамске переехал в новое здание. Оно не только более удобное и просторное, но и оборудовано для маломобильных посетителей.

Глава округа Михаил Сылка поздравил учреждение с новосельем.

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«Мы чувствуем себя здесь намного лучше и действительно моложе и, в принципе, не стареем наверное», — поделилась участница клуба Наталья Галимская.

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Проект включает в себя 15 различных активностей, поэтому каждый пенсионер сможет найти подходящее ему хобби. В клубе проходят мастер-классы, курсы компьютерной грамотности, кинопоказы, занятия танцами и йогой. Также участников возят на экскурсии по Подмосковью.

Сылка подчеркнул, что общение и интересные активности идут на пользу любому. Во время новоселья клуба участники поблагодарили его за интересный проект. За общим столом они исполнили песню «Подмосковные вечера».