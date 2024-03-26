Подмосковье 26 марта 2024, 11:28 Клуб «Активное долголетие» представил программу на апрель в Химках Пресс-служба администрации города или района

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Химкинский клуб «Активное долголетие» представил программу на апрель. За месяц там пройдут более 20 семинаров, мастер-классов, занятий по юридической и компьютерной грамотности, а также экскурсий и других мероприятий.

Как рассказали в администрации округа, программа даст возможность представителям старшего поколения с пользой провести свободное время.

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«Химкинский клуб „Активное долголетие“ — очень продвинутый. В нем работает кабинет здоровья, где проводится вакцинация и диспансеризация, кафе, кинозал, музыкальная гостиная, гимнастический зал, кабинет психологической разгрузки и учебный класс. Есть все, чтобы люди могли найти занятие по душе», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Участникам клуба предлагают более 25 направлений для развития навыков и расширения кругозора. Это занятия творчеством, спортом, иностранными языками и многое другое. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

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