Клуб «Активное долголетие» открылся во Власихе после ремонта

В подмосковном поселке Власиха после ремонта открылся клуб «Активное долголетие». Он расположился в центре соцобслуживания населения. Теперь там есть все занятий спортом и танцами. Подробности — в репортаже «360».

Новые тренажеры, отдельный зал для аэробики и даже комната релаксации. В центре соцобслуживания Власихи полная перезагрузка. Все это для клуба «Активное долголетие», чтобы люди старшего поколения чувствовали себя нужными, а главное, чтобы их жизнь на пенсии была яркой и активной. И, похоже, как раз именно это пенсионерам неплохо удается.

Здесь проводятся занятия по степ-аэробике, зумбе, стретчингу и йоге. Участники занимаются без масок, соблюдая социальную дистанцию в полтора-два метра и малыми группами. В группе может быть и два человека, приходят они по записи.

Соблюдают здесь и другие антивирусные меры. На входе измеряют температуру и проводят дезинфекцию. Все помещения проветривают каждые два часа. Так что позаниматься любимым делом здесь можно не только с удовольствием, но и безопасно.

По словам участница клуба «Активное долголетие» Зары Бардиной, отремонтированный центр стал великолепным подарком к Новому году.

«Движение — это жизнь, дома не позанимаешься, так как здесь, с руководителями. То, что мы занимаемся, нам, конечно, даёт стимул к жизни», — говорит пенсионерка.

До ремонта долголеты здесь в основном развивались творчески, специально оборудованных залов для занятий спортом не было. По просьбам членов клуба здание центра полностью переформатировали. А совсем скоро здесь можно будет научиться даже гончарному делу — и не только ему.

Источник фото: городской округ Власиха

Первый замглавы городского округа Власиха Наталья Маминова отмечает, что в следующем году в центре появится своя соляная пещера.

«Этот центр будет полностью соответствовать и реабилитации, и отдыху, и развитию», — пояснила она.

Посмотреть, как здание преобразилось, приехал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Он рассказал, что в центре постоянно занимаются более 110 человек.

«Только в этом центре постоянно занимается 111 человек. Это среда для общения, это всегда место встречи, поэтому, конечно, поддержание таких точек притяжения — это прекрасная идея», — отметил он.

Стать участником «Активного долголетия» могут мужчины от 60 лет и женщины старше 55. Главное — не бояться перемен, ведь жизнь в этом возрасте только начинается.